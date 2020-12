Mise en œuvre de la Réforme du Secteur de la Sécurité au Mali : Les travaux ont repris par un atelier de formation sur la prise en compte du genre - abamako.com

Bamako, le 22 décembre 2020. La Mission de l`Union Africaine pour le Sahel et le Mali (MISAHEL) a ouvert à l`hôtel de l`Amitié un atelier dit de sensibilisation des formateurs sur "la prise en compte du Genre dans la mise en œuvre de la RSS." au Mali Voir tout l'album photo Tweet

Suspendus depuis mars dernier en raison de la pandémie de la Covid-19, les travaux s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS), ont repris le mardi 22 décembre 2020 par le truchement d’un atelier dit de sensibilisation et de formation des formateurs sur l’intégration de la dimension Genre. L’initiative de cet atelier qui s’est déroulé à l’hôtel de l’Amitié, est de la Mission de l’Union Africaine pour la Paix et la Sécurité au Sahel et au Mali (MISAHEL).



« L’intégration de la dimension Genre dans le contexte de la mise en œuvre de la RSS au Mali » ; tel est le thème choisi pour cet atelier qui a réuni pour deux jours, les 22 et 23 décembre, les formateurs en vue de leur outillage. La cérémonie d’ouverture, placée sous la présidence du Commissaire à la Réforme du Secteur de la Sécurité (C-RSS) par intérim, le Colonel-major Philippe SANGARÉ, a enregistré la présence d’un représentant de l’ambassade du royaume de la Norvège. M. Fulgence ZENETH, Haut Représentant de l’UA par intérim était également présent en sa qualité de Chef de la MISAHEL



« Le parachèvement du présent atelier de sensibilisation et de formation des formateurs sur « la prise en compte du Genre dans la mise en œuvre de la Réforme du Secteur de la Sécurité au Mali » s’imposait à nous compte tenu de la ferme volonté des autorités de la Transition de reprendre et d’accélérer le processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger. » C’est en ces termes que M. ZENETH a introduit son intervention pour justifier la rencontre. Selon lui, l’objectif de l’atelier n’a pas changé. « Il s’agit d’aller plus loin dans la réflexion sur la complémentarité entre le DDR et la RSS, par les échanges sur les bonnes pratiques et expériences africaines qui, seront susceptibles de servir de référence au contexte malien, une fois adaptées. » A t-il ajouté avant de laisser entendre que lorsqu’on est confronté à un certain nombre de difficultés, il est toujours bon de savoir comment les autres ont fait et l’adapter en conséquence au contexte national. M. Fulgence ZENETH a ensuite signifié que durant les deux jours (2) jours de partage, les participants vont échanger en profondeur sur les expériences des autres pays dans les domaines du DDR et de la RSS, et surtout, formuler des recommandations sur la meilleure façon d’aller de l’avant au Mali, en insistant sur la question de l’appropriation nationale.



Le Colonel-major Philippe SANGARÉ quant à lui, estimé que le thème choisi pour l’atelier à savoir : « L’intégration de la dimension Genre dans le contexte de la mise en œuvre de la RSS au Mali » lui semble particulièrement éloquent, approprié et adapté au contexte et à la conjoncture politique et sécuritaire dans notre pays. Le Commissaire à la Réforme du Secteur de la Sécurité (C-RSS) par intérim, a par la suite déclaré que leur objectif est d’équiper les participants d’outils leur permettant d’intégrer les questions liées au genre dans le processus de Réforme du Secteur de la Sécurité afin de garantir la transparence et le respect des principes de gouvernance et de responsabilité partagées au sein des institutions reformées. « Notre conviction profonde, au Commissariat à la RSS, est que les femmes des Forces de défense et de sécurité (FDS) soient des partenaires stratégiques indispensables dans la réalisation des objectifs fixés par la Stratégie nationale de Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) et son plan d’actions 2020-2022 » a t-il affirmé.



André SEGBEDJI/abamako.com