L’information a été donné par Aboucar Sidiki Soumaoro dans une vidéo publiée sur Facebook

selon Aboucar Sidiki Soumaoro, Ras Bath a détruit son couple en faisant la cour à sa femme . Cette affaire qui a défrayé les chroniques en 2018 vient d’être porter devant les tribunaux sur plainte pour adultère de Aboucar Sidiki Soumaoro

Cette plainte pourrait être la cause de l’arrestation du porte parole du CDR

ll faut noter que dans un enregistrement audio qui circulait sur les réseaux sociaux, la femme de l’Imam serait tombé sous le charme de Ras Bath et ce dernier encourage son ami à divorcer sa femme qu’il juge une malhonnête. Dès lors, Ras Bath et la femme de l’Imam continuent leur relation clandestine à l’absence de l’Imam Soumaoro. Cette relation clandestine aurait abouti aux rapports sexuels entre Ras Bath et la femme de son ami, son imam.