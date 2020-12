Pour la journée mondiale sur le climat: Un atelier de formation de K2M2D sur l’environnement - abamako.com

Pour la journée mondiale sur le climat: Un atelier de formation de K2M2D sur l'environnement
Publié le mardi 22 decembre 2020

Un atelier de formation de K2M2D sur l’environnement

L’an deux mille vingt et le huit décembre, le Bureau d’étude K2M2D a organisé dans le cadre de la journée mondiale du climat, la 2è session de son atelier de formation et de sensibilisation sur l’environnement. Cette rencontre s’adressait à une vingtaine d’élèves du second cycle fondamental(7e et 8e )de 4 écoles de la Commune VI du district de Bamako provenant des établissement publics et privés à savoir l’école de Sokorodji groupe A et B, l’école Rosey Abantara, et l’école Ecovie dont le choix a été facilité par le Centre d’appui pédagogique (CAP) de Banancabougou.



Selon la directrice du bureau K2M2D, Mme Kéïta Aïda M’Bo, l’objectif global de la formation était de « renforcer les capacités des jeunes élèves afin de leur permettre de mieux comprendre les questions d’environnement avec une emphase sur le climat, les changements climatiques et la faune donc mieux comprendre leur quotidien ».



A leur arrivée les écoliers accompagnés par 3 encadreurs à savoir Birama M Sangaré (encadreur Sokordji), Sory I Samaké (encadreur école Rosey Ambatara), Mahamadou Dipo Touré (Cap Banankabougou),les élèves ont effectué le lavage des mains et porté les masques qui leur ont été offert par le bureau . Toute l’équipe interne et certains collaborateurs du bureau k2m2d dont Ousmane Diakité de la société Djigui Nana , et le directeur de GRDD ( partenaire de K2M2D), Youssouf Bamba et la presse étaient mobilisés pour l’évènement .



Après le démarrage de la journée conformément au programme et dans le respect des gestes barrières M.Fidèle Dembélé a introduit la cérémonie et rappelé les activités et objectifs du bureau .S’en est suivi la présentation par Mme Diarra Sira Keita des membres de l’équipe de bureau et de tous les participants .



Madame Kéïta Aïda M’Bo et Nancoma Kéïta , au cours de leurs interventionsont exprimé leurs joies de recevoir les écoliers dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte pour le climat ou journée mondiale de lutte contre le changement climatique .Rappelons que la journée mondiale sur le climat est célébrée de par le monde afin d’attirer l’attention sur les questions du climat qui sont une réelle préoccupation du monde entier .Ils ont également rappelé que c’était important de pouvoir leur inculquerdes notions et valeurs de la protection de l’environnement ; cet atelier est pour eux une contribution à l’éducation des enfants qui sont les futurs leaders de demain .



L’activité s’est poursuivie par la présentation de mini projections portant sur le changement climatique commenté par les explications de M. Keita en français et de M. Bamba en bambara.

Sous l’œil émerveillé des enfants, M. Diakité a ensuite fait la présentation pratique du principe d’isolation à partir de planches et déchets démontrant ainsi l’intérêt de cette pratique sur le plan écologique et économique .Pour rappel ,le bureau K2M2D est un bureau construit en terre , bénéficiant de l’isolation à partir des déchets et fonctionnant à l’énergie solaire .



La projection de la vidéo sur la faune au Mali a permis de relever que la faune au Mali est très diversifiée et comprends, entre autres,138 espèces de mammifères, 143espèces de poisson,500 espèces d’avifaune,des chimpanzé, des éléphants ... La visite des locaux, du jardin potager, des arbres fruitiers, des animaux domestiques élevés par la famille Kéita : Tortues ; oies ; moutons, poulets…ont couronnés la rencontre. Les enfants ont donc compris que les excréments des poules et des moutons servent de fumier pour le maraichage.



La formation a été très interactive.L’évaluation a permis de confirmer l’intérêt des enfants et leur prise de conscience sur les questions du climat et de faune au Mali.

Il a été noté également la volonté du CAP de démultiplier la formation à d’autres écoles. Certains élèves ont montré qu’ils sont conscients des enjeux climatiques car ils ont par exemple promis de ne plus jeter de sachets plastiques dans la rue .



La partie relative à la faune a été une vraie découverte des différentes espèces existant au Mali et les écoliers ont bien noté la disparition de certaines espèces et les causes de cette disparition.

Le bureau K2M2D s’est engagé à poursuivre ces échanges intergénérationnels qui resteront bénéfiques pour les enfants et pour tous. Les enfants sont une des meilleures cibles pour agir contre le changement climatique et pour le changement de comportement.



B.D.S