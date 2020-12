La COMADDH lance la 5è édition de la semaine des victimes - abamako.com

Le siège de la Coalition Malienne des Défenseurs des Droits Humains COMADDH, a abrité, le Dimanche, 20 Décembre 2020, la cérémonie officielle de lancement de la 5è édition de la semaine des victimes. Cette cérémonie était présidée par le président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), M.Aguibou BOUARE.



Dans son discours d’ouverture, M.BOUARE a souligné que, la semaine des victimes constitue désormais un rendez-vous annuel des acteurs des Droits de l’Homme pour féconder les échanges sur le cadre juridique, institutionnel et programmatique des Droits de l’Homme, du pays d’une part, et pour évaluer les progrès réalisés au cours de l’année finissant afin de mieux aborder l’année naissante, d’autre part.



L’édition 2020 de la semaine des victimes, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la solidarité humaine, s’est assignée comme objectif général de contribuer à la promotion d’un environnement plus respectueux des Droits Humains, en particulier, des droits des victimes des crises qu’a connues le Mali de l’indépendance à nos jours.



Dans cette perspective, la semaine se fixe fondamentalement deux objectifs spécifiques à savoir :



1. Sensibiliser les populations, en général, et les décideurs, en particulier, sur la situation des victimes de la violation des Droits Humains ;

2. Cerner les actions menées en faveurs des victimes pour impulser la mise en œuvre de la justice transitionnelle afin de lutter efficacement contre l’impunité des violations des Droits Humains.



Pour atteindre ces objectifs spécifiques, du reste en phase avec les réalités du moment eu égard à la recrudescence d’insécurité, de la pandémie à la COVID 19 et l’émergence de nouvelles formes d’atteintes aux Droits Humains, qui annihilent tout effort de promotion et de protection des Droits Humains, il est envisagé l’organisation au cours de la semaine de nombreuses activités dont :

• un panel sur le droit à la vérité des victimes : acquis et attentes des victimes ;

• une conférence sur la constitution du 25 Février 1992 et la protection des droits de l’Homme pour analyser ses forces et formuler des propositions d’amélioration ;

• un espace contact sur la politique de réparation des victimes ;

• un panel sur la protection des victimes dans la législation malienne.



Il faut noter que ces activités seront animées par des personnalités et des experts dans leur domaine respectif.



