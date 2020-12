Message de SEM Bah N’DAW à l’occasion de la fête de Noël 2020 - abamako.com

Message à la nation à l`occasion du décès de l`ancien président ATT

Koulouba, le 10 novembre 2020. Le président de la transition BAH N`Daw a, dans une adresse à la nation, rendu hommages au défunt président Amadou Toumani Touré (ATT). Tweet

"Mes chers compatriotes de la communauté chrétienne,

Dans quelques heures, vous célébrerez la fête de la Nativité. Il me plaît, à cette occasion, en mon nom personnel et au nom de tout le peuple malien, de vous souhaiter un joyeux Noël et de vous adresser en même temps au seuil du nouvel an, mes vœux les meilleurs.

A l’instar du monde entier, notre pays, vous le savez et vous le vivez, paie un tribut de plus en plus lourd à la pandémie du coronavirus qui est venue s’ajouter à la grave crise sécuritaire que nous subissons depuis bientôt une décennie.

En ce temps d’épreuves, je ne doute point que, dans vos prières et vos recueillements, vous

aurez une pensée particulière pour ceux d’entre nous qui souffrent, pour notre pays et pour le monde.

Puissent la paix, la concorde et le bien-être régner sur vous-mêmes, sur vos familles, sur le Mali et sur la terre!

Bonnes fêtes! Joyeux Noël!"

Bamako le 24 décembre 2020

SEM Bah N’DAW

Président de la Transition,

Chef de l’Etat