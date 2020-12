L’ECO, le remplaçant du Franc CFA en Afrique encore aux abonnés absents - abamako.com

L'ECO, le remplaçant du Franc CFA en Afrique encore aux abonnés absents Publié le samedi 26 decembre 2020 | BFM Business

© Autre presse par DR

Les coupures de Cfa devront laisser place d`ici la fin de cette année à l`Eco, la nouvelle monnaie de l`Uemoa, puis de la Cedeao à venir.

La nouvelle monnaie devait entrer en circulation cette année et mettre fin au Franc CFA en vigueur depuis 75 ans.



Il y a un an, les présidents français et ivoirien Emmanuel Macron et Alassane Ouattara annonçaient la fin d'un des derniers vestiges de la "Françafrique", le franc CFA en vigueur depuis maintenant 75 ans.



En mai dernier, le projet de loi qui entérine la fin de la monnaie a été adopté en Conseil des ministres, un texte "très attendu" par les pays de l'Union monétaire ouest-africaine: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.