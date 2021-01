CHAN 2021: Le programme complet - abamako.com

CHAN 2021: Le programme complet
Publié le samedi 2 janvier 2021

© Autre presse par DR

Coupe d`Afrique des Nations

Le Cameroun accueillera pendant trois semaines, du 16 janvier au 7 février 2021, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2021). 16 nations seront présentes au deuxième évènement réservé aux sélections nationales pour les joueurs évoluant dans le continent. Le match d’ouverture opposera le Cameroun au Zimbabwe, samedi 16 janvier au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, alors que la finale se déroulera le 7 février dans le même stade. Il y aura en tout 32 rencontres avec un premier tour composé de 16 équipes réparties en quatre groupes de quatre. La composition des 4 groupes est comme suit :



Groupe A : Cameroun, Zimbabwe, Mali, Burkina Faso



Groupe B : Libye, Niger, RD Congo, Congo



Groupe C : Maroc, Togo, Rwanda, Ouganda



Groupe D : Zambie, Tanzanie, Guinée, Namibie



Voici le programme complet (horaire GMT):



Phase de poules:



Samedi 16 janvier



Cameroun – Zimbabwe (16h) à Yaoundé [groupe A]



Mali-– Burkina Faso (19h) à Yaoundé [groupe A]



Dimanche 17 janvier



Libye – Niger (16h) à Douala (Japoma) [groupe B]



RD Congo – Congo (19h) à Douala (Japoma) [groupe B]



Lundi 18 janvier



Maroc – Togo (16h) à Douala (Réunification) [groupe C]



Rwanda – Ouganda (19h) à Douala (Réunification) [groupe C]