Marega, N'Koulou, Sabaly: en fin de contrat, ils peuvent déjà signer où ils veulent Publié le mardi 5 janvier 2021 | RFI

© Autre presse par DR

L`attaquant malien du FC Porto Moussa Marega et le défenseur camerounais du Torino Nicolas N`Koulou.

Le Malien Moussa Marega, le Camerounais Nicolas N’Koulou, le Sénégalais Youssouf Sabaly, le Marocain Romain Saïss et l'Algérien Aïssa Mandi : ces joueurs africains seront en fin de contrat avec leur club en juin prochain. Ils peuvent depuis le 1er janvier s’engager avec la formation de leur choix en vue de la saison prochaine. RFI fait le point sur leur situation en club.



Moussa Marega (FC Porto)



L’attaquant malien du FC Porto était déjà très courtisé l’été dernier mais le champion du Portugal ne comptait pas brader l’un des tauliers de son équipe lors d’un mercato peu lucratif en raison de la crise sanitaire. Ironie du sort, sauf si le club parvient à prolonger son contrat, Moussa Marega va partir libre en juin prochain, quatre ans après son arrivée.



Lors de ses trois années complètes avec le FC Porto (sans prêt), le numéro 11 a toujours inscrit plus de 10 buts en championnat, et même 22 en 2017-2018. Cette saison, il en est à 5 réalisations en 11 apparitions. Titulaire dans l’un des trois plus grands clubs portugais, l'international malien de 29 ans dispose d’une belle cote en Europe. Marseille, Naples et Tottenham ont récemment fait part de leur intérêt pour le buteur, valorisé à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le faire venir gratuitement pourrait être l’un des très bons coups de l'année.