Cinquantenaire de l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou : Le ministère de l'Enseignement supérieur a joué sa partition Publié le lundi 18 janvier 2021

Colloque du Cinquantenaire de l`Institut de Hautes Etudes et de Recherches Islamiques-Ahmed Baba de Tombouctou

Tombouctou, le 14 janvier 2021. Une délégation du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a participé au Colloque du Cinquantenaire de l’Institut des Hautes Etudes et de Recherches Islamiques – Ahmed Baba de Tombouctou (IHERI-ABT). Tweet

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) n’est pas resté en marge des activités ayant marqué le cinquantenaire de l’Institut de Hautes Etudes et de Recherches Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou (IHERI-ABT). Il a marqué de son empreinte le colloque organisé dans le cadre de cette commémoration. En effet, une délégation du département du ministre Amadou KEITA, s’est rendue le 14 janvier dernier dans la cité des 333 saints, pour y célébrer la magnificence du Centre de Documentation et de Recherche Ahmed Baba. Ce déplacement se voulait ainsi la preuve manifeste des autorités de notre pays à maintenir autour de ce prestigieux centre, la culture du débat scientifique et technique qui a toujours prévalu en ces hauts lieux de la culture universelle.



La délégation, conduite par Monsieur Abdoulaye MAGASSOUBA, Chef de cabinet du ministre, a eu le privilève d’ouvrir le colloque à la suite des interventions du Maire de la Commune urbaine de Tombouctou et du directeur de l’IHERI-ABT



Au nom de son ministre Pr Amadou KEITA, le Chef de cabinet, a salué les participants au Colloque et a exprimé sa joie d’être, ce jour, dans cette cité mémorielle qui fait la fierté du Mali, de toute l’Afrique et par-delà, le monde soudano-arabo-islamique.

Il a souligné que le Centre de Documentation et de Recherche qui porte le nom d’Ahmed Baba et dont il faut célébrer la magnificence a 50 ans ce jour. La commémoration du cinquantenaire de l’Institut permet de rappeler les efforts du gouvernement malien à travers ses régimes successifs appuyés par ses partenaires pour la sauvegarde de cette richesse culturelle que regorgent la ville et toute la région.

M. MAGASSOUBA a ajouté que le colloque qui se tient à cette occasion est la manifestation du maintien de cette culture du débat scientifique qui a toujours prévalu en ces hauts lieux de la culture universelle.

Ensuite, il a souhaité que les communications des brillants panelistes posent les bases d’une analyse juste des défis et des perspectives.

Enfin, le Chef de cabinet a rappelé que le département ne ménagera, pour sa part, aucun effort pour que les manuscrits de Tombouctou ne puissent continuer d’abreuver les chercheurs et les étudiants du Mali, de la sous-région et du monde entier.



Visite des infrastructures de l’IHERI-ABT



A la fin de la cérémonie d’ouverture, la délégation du MESRS a entamé la visite des infrastructures de l’Institut des Hautes Etudes et de Recherches Islamiques – Ahmed Baba de Tombouctou. Au terme de cette visite des lieux, le Chef de cabinet a réitéré la disponibilité du département à accompagner l’Institut dans son processus de développement. Il a exhorté la direction à redoubler d’efforts dans la consolidation des acquis et à l’amélioration de la qualité et des offres de formation dans le but de faire de l’IHERI-ABT, la principale vitrine du développement régional et du pays tout entier.



André SEGBEDJI/abamako.com