Sahel, Corne de l'Afrique...: comment la présence militaire américaine peut-elle évoluer? Publié le jeudi 21 janvier 2021 | RFI

L`armée américaine dans le Sahel avec des soldats africains en 2018

Basé à Stuttgart, Africom, le commandement pour l’Afrique, dispose de plus de 6 000 hommes. Cette opération extérieure est surtout tournée vers la Corne de l’Afrique, mais elle joue aussi un rôle essentiel au Sahel, car les Américains soutiennent l’opération anti-terroriste française Barkhane.





En tout, Africom ne représente que 3% des capacités militaires américaines en opération extérieure. Mais pour Barkhane (lire encadré ci-dessous), cet engagement est essentiel, comme le rappelle Florence Parly, ministre des Armées, entendue la semaine dernière par la commission défense de l’Assemblée nationale...



« Les États-Unis nous apportent un soutien extrêmement précieux pour le ravitaillement, pour le transport, surtout pour le renseignement par drone. Et donc de ce point de vue, nous abordons les discussions avec la nouvelle administration américaine en ayant sécurisé ce soutien à la force Barkhane et au Sahel. »