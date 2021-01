Les jeunes de Gao battent le pavé pour réclamer la sécurité de leur ville - abamako.com

Les jeunes de Gao battent le pavé pour réclamer la sécurité de leur ville Publié le mercredi 27 janvier 2021

Marche à Gao pour dénoncer l`état de la route Sévaré- Gao

Des jeunes de la ville de Gao sont sortis massivement aujourd’hui dans les rues pour réclamer la sécurité de leur zone qui devient de plus en plus, une zone d’insécurité par excellence avec son cortège d’embuscades, d’attaques à mains armées, d’assassinats et de disparitions forcées.



Cette insécurité règne maintenant sur tout le territoire malien, même la ville de Bamako, la capitale malien n’est pas épargné. Nous pouvons constater en longueur de journée des attaque en mains armées même à Bamako, souvent en pleine journée.



Les jeunes de Gao, pour attirer l’attention des autorités maliennes sur leur situation, ont décidé de sortir massivement ce matin dans les rues de Gao, pour exprimer leur inquiétude.



Selon les manifestants, l’insécurité à Gao est inexplicable car à Gao, il y a un camp de la force Barkhane, un camp de la MINUSMA et un camp des forces armées maliennes, mais malgré toutes ces présences militaires, la population de Gao ne dort pas à cause de l’insécurité car les populations continuent d’être les cibles de bandits armés et de terroristes résiduels. Cela est insupportable, a déclaré un manifestant. Cette marche selon nos informations, est partie du rond-point des martyrs jusqu’au gouvernorat de la ville.



Fsanogo/abamako.com