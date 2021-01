Forum de Bamako : L’édition 2021 se tiendra les 20,21 et 22 mai prochains. - abamako.com

La 21è édition du Forum de Bamako se tiendra sur les bords du Djoliba les 20,21 et 22 mai prochains. L’information a été rappelée hier lundi 25 janvier 2021 par les organisateurs de l’événement à l’occasion de l’audience accordée à eux par le président de la transition Bah N’DAW.



Le président du Forum de Bamako, M. Abdallah Coulibaly et les siens, reçus à Koulouba où ils sont allés solliciter le parrainage du Chef de l’Etat pour la réussite de l’événement, a déclaré à sa sortie d’audience qu’au regard de la situation exceptionnelle, il a été décidé de faire un autre forum les 18 et 19 février prochains. «L’état, la citoyenneté, la laïcité et les religions : état des lieux et perspectives au Mali», tel est le thème retenu pour cette nouvelle initiative. Le traditionnel Forum de Bamako dont l’édition 2021 se tiendra au mois de mai, sera quant à lui consacré au capital humain et aux accompagnements de la Transition.



Manifestation unique en son genre en Afrique, le Forum de Bamako est un espace de réflexion de haut niveau sur l’avenir du continent. En deux décennies, il a réussi à rassembler de nombreuses personnalités et organisations venues de tous les horizons. Initiative africaine originale, le Forum est un colloque annuel et international, hors des cadres conventionnels et institutionnels. Il conjugue liberté de parole, convivialité et haut niveau de débats.



André SEGBEDJI/abamako.com