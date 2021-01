© aBamako.com par mouhamar

La signature de l`accord de coopération et de défense entre la France et le Mali

Bamako, le 16 juillet 2014 au MDAC.Ba N’Dao, ministre malien de la Défense et des Anciens combattants et Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense ont signé le nouvel accord de coopération et de défense entre les deux pays.