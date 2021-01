Le chef de quartier de Daoudabougou dans les écoles pour constater l’effectivité de la rentrée des classes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Le chef de quartier de Daoudabougou dans les écoles pour constater l’effectivité de la rentrée des classes Publié le lundi 25 janvier 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

Visite du chef de quartier de Daoudabougou dans les écoles privées de son quartier

Bamako, le 25 Janvier 2021, le chef de quartier de Daoudabougou a visité les écoles priées de son quartier afin de constater l`effectivité de la rentrée des classes. Tweet

Les élèves ont officiellement repris le chemin de l’école ce lundi 25 Janvier 2021 sur toute l’étendue du territoire malien où c’est possible. Pour constater l’effectivité de la rentrée dans les écoles de Daoudabougou et s’enquérir des problèmes qui peuvent affecter le déroulement normal des cours et surtout le respect des mesures barrières édictées par les autorités du Mali, le Chef de quartier de Daoudabougou, Adama Sangaré a visité ce matin les écoles publiques de Daoudabougou. Ces écoles sont: le site 1 et 2 et l’école publique de Donsombougou. La délégation qui accompagnait le chef de quartier était composée de certains de ses conseillers, des représentants du CDQ, de la CAFO, des religieux, du CNJ Daoudabougou et du comité de veille citoyenne.



Le chef de quartier de Daoudabougou, Adama SANGARE et sa délégation, partout où ils sont passés, ils ont prodigué des conseils aux responsables des établissements scolaires et également aux élèves. Ils ont beaucoup insisté sur le respect strict des mesures barrières pour éviter les contaminations de la maladie à coronavirus.



A l’école de Daoudabougou site I, les masques étaient déjà sur place mais il n’y avait pas de kits de lavage des mains à notre passage. Dans toutes les écoles publiques de Daoudabougou, il n’y avait pas de kits de lavage des mains. Les autorités sont donc invitées à prendre toutes les dispositions pour doter ces écoles de kits de lavage des mains.



La distanciation, selon les responsables de ces écoles publiques n’est pas possible car les classes sont remplies et il y a aussi un manque de classe et d’enseignant. Les cours ont débuté par une leçon sur la COVID-19 dans toutes les classes.



Fsanogo/abamako.com