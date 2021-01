CHAN 2020 : Les Aigles locaux joueront les ¼ de finale avec rang de 1er de leur groupe - abamako.com

CHAN 2020 : Les Aigles locaux joueront les ¼ de finale avec rang de 1er de leur groupe Publié le dimanche 24 janvier 2021 | aBamako.com

Mali-Mauritanie 2-0

En match comptant pour la 3è journée du groupe A du CHAN 2020 qui se joue en terre camerounaise, les Aigles locaux ont enregistré leur 2è victoire de la phase de poule ce soir et se qualifient pour le 2è tour de la compétition. Opposés aux Warriors du Zimbabwé lors de cette 3è sortie, les poulains du coach Nouhoum Diané se sont imposés 1-0 face. Ils s’offrent ainsi le sésame des quarts de finale avec rang de 1er avec 7 points devant le Cameroun pays hôte qui a fait au même moment jeu égal et vierge avec le Burkina-Faso. Les Etalons et les Warriors sont ainsi restés sur les carreaux du 1er tour avec deux points chacun tandis que Maliens et Camerounais vont poursuivre la marche avec respectivement 7 et 5 points.



Signalons qu’au terme de cette 3è journée déterminante pour chacune des 4 sélections, les Aigles ont inscrit 3 buts en autant de matchs avec 2 victoires et un match nul et un but par match. Côté Lions indomptables du Cameroun, les cinq points ont été engrangés avec une victoire 1-0 à l’ouverture face au Zimbabwé et deux points face au Mali et au Burkina-Faso à raison d’un point lors de chacune de leur deux dernières sorties. Au prochain tour, les Aigles seront face au 2è du groupe B qui sera déterminé à l’issue des confrontations RDC-Niger et Congo-Lybie de ce lundi 25 janvier 2021.



André SEGBEDJI/abamako.com