CHAN Cameroun 2021: Les aigles locaux feront leur troisième sortie aujourd'hui contre le Zimbabwé

CHAN Cameroun 2021: Les aigles locaux feront leur troisième sortie aujourd'hui contre le Zimbabwé
Publié le dimanche 24 janvier 2021

Mali-Mauritanie 2-0

Les Aigles locaux ont battu 2-0 la Mauritanie en match retour comptant pour les éliminatoires du Chan 2020, le dimanche 20 Octobre 2019 au Stade Modibo KEITA. Tweet

Les aigles locaux du Mali, premiers ex aequo du groupe "A" avec le Cameroun, joueront leur troisième match de poule ce soir à Daoula contre le Zimbabwé à 19h TU. Pendant cette même période, le Cameroun jouera à Yaoundé contre le Burkina Faso. Dans cette poule, le Mali et le Cameroun pourront se contenter d'un match nul pour se qualifier aux 1/4 de finale, tandis que le Burkina Faso a impérativement besoin d'une victoire pour accéder aux 1/4 finale de cette compétition.



La situation avant cette dernière journée dans le groupe "A" se présente comme suite: Le Mali et le Cameroun occupent la tête du groupe avec chacun 2 matches joués, 1 victoire et un match nul, 4 points avec une différence de buts de +1. Le Burkina Faso est troisième avec une défaite contre le Mali 0-1, une victoire contre le Zimbabwé 3-1, 3 points en deux matches joués avec une différence de buts de +1. Le Zimbabwé est dernier du groupe avec 0 point en deux matches joués, 2 défaites, 0 Victoire, 0 match nul avec une différence de but de - 3. Dans ce groupe seul le Zimbabwé est éliminé, les trois autres équipes ont chacune leurs destins en main.



Le constat global après la deuxième journée dans tous les poules de ce Championnat d'Afrique des Nations est qu'aucune équipe n'est qualifiée pour le moment et les troisièmes et dernières journées seront décisives.



Fsanogo/abamako.com