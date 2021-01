Lutte contre la Covid-19 au Mali : 8 444 800 doses de vaccins annoncées pour les populations - abamako.com

Lutte contre la Covid-19 au Mali : 8 444 800 doses de vaccins annoncées pour les populations Publié le vendredi 22 janvier 2021

La vaccination des populations maliennes contre la COVID-19 doit débuter au mois d’avril prochain avec les premières doses de vaccins qui seront livrées à la fin du mois de mars sur les 8 444 800 prévues pour la campagne. L’information émane du Conseil des Ministres tenu hier jeudi 21 janvier 2021 par visioconférence.



A cette occasion, le ministre de la Santé et du Développement social a présenté la situation épidémiologique et l’évolution de la maladie à Coronavirus identifié, notamment, par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine écoulée.



Sur l’état des préparatifs de la vaccination des populations contre la COVID-19, le ministre a annoncé que 8 millions 444 mille 800 doses de vaccins seront achetées avec la contribution financière de l’Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination et de la Banque Mondiale.



Le coût d’achat de ces vaccins est de 31 milliards 261 millions 580 mille francs CFA.



André SEGBEDJI/abamako.com