Le chérif Nioro "Nous allons nous dresser contre cette transition si elle ne limoge pas Bintou Founè Samaké" Publié le samedi 23 janvier 2021

Le Chérif de Nioro est revenu le vendredi 22 Javier 2021. pour une quatrième foie sur projet de loi sur le genre, l’âge de mariage et l’héritage de la jeune fille que madame le ministre Bintou Founè Samaké voulait proposer. Dans son intervention il a encore demandé aux autorités de la transition de limoger Bintou Founè Samaké Ministre de de la Femme, de l’Enfant et de la Famille rapidement.



’’ La transition doit limoger Madame le Ministre de de la Femme, de l’Enfant et de la Famille rapidement si elle veut nous faire plaisir: le contraire ne nous laissera aucune autre alternative que de nous dresser contre cette transition et cela, quel que soit le prix à payer’’.



"Il faut laisser cet projet à jamais ou nous allons combattre ce pouvoir " a-t-il ajouté