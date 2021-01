Droits de l’Homme: La CNDH récompensée par "Le Baromètre" - abamako.com

Droits de l'Homme: La CNDH récompensée par "Le Baromètre" Publié le samedi 23 janvier 2021

© aBamako.com par FS

Attestation décernée à la CNDH par "le Baromètre

Bamako, le 22 Janvier 2021, la Commission Nationale des Droits de l`Homme (CNDH) a reçu sa distinction décernée par "le Baromètre" Tweet

Le vendredi 22 janvier, le Baromètre a procédé à la remise de distinctions aux 50 personnalités et organisations qui ont marqué l’année 2020. La Commission Nationale des Droits de l'Homme était à l'honneur au cours de cette cérémonie.



Le Président de la CNDH, M. Aguibou BOUARE qui était présent à la cérémonie a reçu la distinction offerte à la CNDH. En recevant cette distinction, M. BOUARE l'a dédiée aux commissaires, personnels de la CNDH, ainsi qu'à tous les défenseurs des Droits de l'Homme au Mali.



Cette distinction de la CNDH n'est une surprise pour personne, car, en cette période caractérisée par une crise au Mali et avec son cortège de violations des Droits de l'Homme, la CNDH a été vraiment très active sous le leadership de son président, Aguibou BOUARE. Elle a été active, à travers les visites des lieux de privation de liberté, les dénonciations des violations des Droits de l'Homme et également à travers les publications des communiqués invitant au respect des Droits de l'Homme.



En plus de la CNDH, d'autre personnalités et organisations ont été honorées lors de cette cérémonie. Ainsi, ils sont au total de 8 récipiendaires dans la catégorie politique à être récompensés cette année par le Baromètre. Il s’agit du Président de la Transition, le Colonel Bah Nd’aw, le Vice-Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, le Premier ministre Moctar Ouane, l’ancien président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, l’Imam Mahamoud Dicko, Dr Choguel Kokala Maïga. Sans oublier l’ancien Président de la République, le Général Amadou Toumani Touré dit ATT (il est décédé le 10 novembre 2020 en Turquie) et l’ancien président de l’Urd Soumaïla Cissé (il est décédé le 25 décembre 2020 à Paris, en France).



Sur le plan économique, les lauréats sont au nombre de six. Il s’agit de Mossadeck Bally (Président du Groupe Azalaï) Mamadou Sinsy Coulibaly (Président du Groupe Klédu) Cessé Komé (Pdg du Groupe Koira Invest) Amadou dit Diadié Sankaré (Pdg du Groupe SAER) Seydou Coulibaly (Directeur général du Groupe Cira) et Ibrahim Diawara (Pdg de Ibi Group).



Sur le plan culturel, on peut retenir Alioune Ifra N’Diaye (Promoteur de Blonba) Fousseyni Maïga (réalisateur) Abou Guitteye (Opérateur culturel) Ibrahim Sissoko dit Iba One (Artiste) Souleymane Kéïta dit Kanté (humoriste)



Sur le plan professionnel, ils sont au total de 8 lauréats. Il s’agit de Mamadou Kassogué (Procureur de la République) Professeur Akory Ag Iknane (Coordinateur de la Cellule de la lutte Covid19) Maitre Nadia Biouelé Tall (militante de la lutte contre les Vbg) Mme Coumba Bah (Initiatrice de l’Emission Musoya) Sambou Diadié Fofana (Secrétaire général de Synesec) Moussa Kondo (Directeur pays Accountability Lab) Mme Traoré Djénéba Diakité (Magistrat, Conseiller Technique) Modibo Sacko (Magistrat, Conseiller Technique).



Sur le plan diplomatique, les lauréats sont l’Ambassadeur du Mali en Mauritanie, Mohamed Dibassy, l’Ambassadeur du Mali à Abu Dhabi, Boukary Sidibé dit Kolon, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Hassan Naciri, l’Ambassadeur de l’Algérie au Mali, Boualem Chebihi, l’Ambassadeur de la République de Chine au Mali, Zhu Liying, le représentant spécial de l’Union Africaine pour le Sahel au Mali, feu Pierre Buyoya, le Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Boubacar Gouro Diall.



Serge Daniel (journaliste et écrivain) Kassim Traoré (Animateur) Robert Dissa (Présentateur Télé) Malick Konaté (Activiste) Alexi Kalambry (Journaliste) sont les récipiendaires dans la catégorie médiatique.



Sur le plan managérial, ils sont au nombre de six récipiendaires parmi lesquels figurent le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur général Mahamet Doucara, le Directeur général des Impôts, Mathias Konaté, le Directeur général de la Banque Malienne de Solidarité (BMS-Sa) Alioune Coulibaly, le Directeur général de l’ANPE Ibrahim Ag Nock, la Directrice générale de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) Mme Dicko Diéminatou Sangaré et le Directeur général du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence, Boucadary Doumbia.



Sur le plan social et humanitaire, ils sont cinq récipiendaires. Il s’agit de Moussa dit Balla Mariko (Président de Solidarité 223) Samba Bathily (Président de la Fondation Volontaires d’Afrique) Daraja Haïdara (Présidente de l’Ong Al Barka) Mme Maïga Adam Dicko (Directrice de l’Ong Ajcad) et Djimé Kanté (Président de l’Association AGGS-Mali).



Au cours de cette cérémonie, le Baromètre récompensera aussi les 50 organisations qui ont aussi marqué l’année 2020 dans différentes catégories.



Parmi les récipiendaires figurent la Direction générale des Douanes, la Direction générale des Impôts, la Direction générale du Commerce de la Concurrence et de la Consommation, le Bureau du Vérificateur Général (Bvg) l’Office Central de la Lutte contre l’Enrichissement Illicite (Oclei) l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication, la Direction générale de la Police nationale, la Direction générale de la Gendarmerie Nationale, la Direction générale de la Protection civile, l’Etat-major de la Garde nationale, l’Ortm, la Smtd, la Poste Mali, l’Hôpital régional de Sikasso, l’Hôpital du Point-G, l’Institut national de la santé publique (Insp) l’Institut national de prévoyance sociale (Inps) le Centre malien de la propriété industrielle (Cemapi) le Conseil malien des chargeurs, l’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser) l’Asam, l’Apej, l’Ipr, le Projet Swedd, le Projet Jigiseme Jiri, le Cnsp, le M5-Rfp, la Commission nationale des droits de l’Homme, la Fédération malienne de basket-ball, la Cédéao, la Délégation de l’Union européenne au Mali, l’Agence française de développement (Afd) la SNV, la GIZ, la Banque de Développement du Mali (Bdm-sa) la Caisse associative des entrepreneurs et commerçants (Caece).



Il faut souligner que le Baromètre est un Instrument de veille citoyenne mis en place par un groupe de jeunes maliens essentiellement de l’Organisation des jeunes patrons et d’autres jeunes de la société civile et de la diaspora,



Fsanogo/abamako.com