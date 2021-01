Mali: 68,2% des maliens n’ont pas connaissance de la mission de EUCAP Sahel au Mali. - abamako.com

News Politique Article Politique Mali: 68,2% des maliens n’ont pas connaissance de la mission de EUCAP Sahel au Mali. Publié le dimanche 24 janvier 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Cérémonie d`inauguration du nouveau siège d`EUCAP-Mali

Bamako, le 10 février 2015 à Sébénikoro. La nouvelle mission de l`Union Européenne au Mali EUCAP Sahel Mali a inauguré ses locaux à l`issue d`une cérémonie présidée par le chef de l`Etat. Tweet

Une large majorité (68,2%) des maliens enquêté (e)s a déclaré ignorer qu’EUCAP Sahel Mali forme la police, la gendarmerie et la garde nationale, et 32% ont déclaré être au courant.



Selon les localités, EUCAP Sahel Mali est connue par une forte minorité d’enquêté (e)s, surtout à Gao (48%) et Mopti (44,6%), et dans une moindre mesure, à Koulikoro (38,7%), à Kayes (36,6%), à Ségou (29,7%) et Bamako (29,3%).

L’incidence du genre montre que les hommes (39,4%) sont plus au courant que les femmes (24,1%) de cette mission d’EUCAP Sahel Mali .



L’analyse de l’incidence du niveau d’instruction montre que la proportion des enquêté(e)s au courant de cette formation augmente avec le niveau d’instruction : 29% pour aucun niveau, 30% pour le primaire, 35% pour le secondaire et 41% pour le supérieur,



De même, l’analyse montre que la proportion des enquêté (e)s au courant de cette formation a tendance à augmenter avec l’âge : 28% pour les « 18-24 ans », 31% pour les « 25-35 ans », 36% pour les « 36-55 ans » et 33% pour les « 56 ans et plus »