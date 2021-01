Rififi à la CMAS de l’imam Dicko : Le coordinateur Issa Kaou Djim démis de son droit de parler au nom de la Coordination - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rififi à la CMAS de l’imam Dicko : Le coordinateur Issa Kaou Djim démis de son droit de parler au nom de la Coordination Publié le lundi 25 janvier 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par Momo

Meeting du Haut Conseil Islamique du Mali

Bamako, le 10 février 2019 60.000 personnes se sont réunies dimanche dans le plus grand stade de Bamako Tweet

Le feu follet Issa Kaou Djim, le coordinateur de la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS), qui n’était plus en odeur de sainteté avec ses compagnons de lutte depuis des semaines déjà, a fini par faire les frais de ses frasques. L’épée de Damoclès qui planait au dessus de sa tête lui a été fatale ce lundi matin à l’issue d’une réunion tenue par les présidents des différentes sections nationales de la coordination. Ceux-ci ôtent à Issa Kaou Djim son droit de parler au nom de leur mouvement. Nous vous proposons ici l’intégralité de leur déclaration.



Déclaration conjointe des présidents de la CMAS de l’Imam Mahamoud Dicko



Après avoir constaté avec amertume les agissements incongrus du coordinateur général de la CMAS , ses maladresse ses négligences, ses désintérêts à ciel ouvert vis à vis de l’imam Mahamoud Dicko :



Nous président avons décidé à l’issue d’une rencontre que M Issa Kaou Djim ne parle plus au nom de la CMAS



Les griefs que nous nous prévalons sont justifiés en raison de eur transcription dans la charte réglementaire de la CMAS notamment



le préambule du statut et règlement n’est plus adapté à l’orientation actuelle de la CMAS sous l’égide du coordinateur général Issa Kaou Djim



Aucune veille, ni aucune réaction sur les dérives et la dégradation des valeurs sociétales;



Son parrainage du nouvelle plateforme et la promotion de celle ci au détriment de la cmas de l’imam Mahamoud Dicko;



son incapacité et son irresponsabilité face aux démissions en cascades face à certains membres des bureaux;





Son manque de courtoisie vis à vis de ses camarde et sa prétention de s’ériger comme maitre absolu de la structure;



sa poursuite de structuration anarchique des bureaux de la cmas;



la personnalisation de la structure et l’accaparement de tous privilèges aux profit de lui-même et son clan.



l’unilatéralisme de sa part par rapport à certaines décisions et prises de positions sans l ’avis des présidents



son indifférence avérée face aux déclin inexorable de la CMAS suite aux débandades des milliers de militants voués corps et âmes aux activités de celle-ci.



Ses déclarations improvisées incessantes immatures irrespectueuses de nature à scandaliser à désavouer et à discréditer la cmas et son parrain l imam Mahamoud Dicko.



ses nouvelles alliances malencontreuses incompréhensibles et surtout revanchardes une échappatoire pour atteindre ses objectifs



la liste n’ est pas exhaustive



Donc à la lumière des ses incriminations relevant des cas d’indiscipline prévus par l’article 14 du statut et règlement.



Nous président estimons qu’il y a péril en demeure et décidons unanimement après avoir l’averti et blâmé et après avoir adressé un mémorandum au parrain l imam Mahamoud Dicko de ne plus le reconnaître comme coordinateur général de la CMAS.



En conséquence nous nous joignons les voix pour appeler tous les membres du bureau exécutif, des bureau communaux et régionaux et tous les sympathisants à une assemblée général au siège national de la CMAS sis à Faso Kanou le vendredi 29 janvier 2021 à 14h 30



Kalil Sarmoye Cissé