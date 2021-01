Tengrela: bande frontalière avec le Mali. L’état-major 4e région de gendarmerie, compagnie de Boundiali doté de véhicule pour lutter contre les groupes armés terroristes, l’orpaillage illicite... - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tengrela: bande frontalière avec le Mali. L’état-major 4e région de gendarmerie, compagnie de Boundiali doté de véhicule pour lutter contre les groupes armés terroristes, l’orpaillage illicite... Publié le lundi 25 janvier 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

L’état-major 4e région de gendarmerie, compagnie de Boundiali doté de véhicule pour lutter contre les groupes armés terroristes

Tengrela: bande frontalière avec le Mali. L’état-major 4e région de gendarmerie, compagnie de Boundiali doté de véhicule pour lutter contre les groupes armés terroristes, l`orpaillage illicite... Tweet

Le colonel major de gendarmerie Dago Wakoubo Theodore, commandant la 4e région de gendarmerie qui couvre toutes les régions du Nord , du nord-ouest frontière au Mali, Burkina Faso et Guinée, approché après avoir réceptionné les clefs du véhicule 4X4 des mains du sous-préfet central Dié Elysée offert par le président du conseil régional de la bagoué Bamba Siama a déclaré «Je voudrais au nom du Commandant Supérieur de la Gendarmerie exprimer toute ma reconnaissance au conseil régional de la bagoué pour son appui et de ses actions au profit de la gendarmerie.



C’est un sentiment de joie qui nous anime et ce véhicule permettra d’effectuer des patrouilles dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes, l’orpaillage illicite surtout contre les coupeurs de route dans la région de la bagoué. Dans un premier temps il faut une vigilance accrue, parce qu’il y a les mesures barrières sanitaires dans le cadre de la lutte contre la Covid 19. C’est pour empêcher que des individus mal intentionnés empruntent des pistes pour avoir accès au territoire ivoirien. Et de faire en sorte que notre territoire ne soit pas violé par des groupes armés terroristes. Nous allons mener une lutte acharnée en faisant des patrouilles sur la bande frontalière. Et le véhicule est le bienvenu pour l’état-major de compagnie de Boundiali » a en outre précisé le commandant de la 4e région de gendarmerie du nord ivoirien.



C’était à l’occasion des doubles cérémonies de remises des clés du véhicule 4X4 et de l’inauguration du palais traditionnel de justice ‘’ Palais Serré Gboumani’’ des chefs coutumiers axillaires de l'administration du département de Tengrela sis au quartier senoufo. Et la présence massive des gardiens du temple traditionnel senoufo dont à leur tête Ouattara Fankiéré, chef du quartier senoufo de Tengrela. En présence du sous- préfet central de Tengrela Dié Elysée représentant le préfet Cyrille Ambroise Diomandé, des élus locaux dont les maires Ballo Bakary de la commune de Tengrela, Sangaré Bakary maire de la commune de Kanakono et de nombreux cadres.



Siama Bamba, donateur du véhicule 4X4 , président de l’union transfrontalière des collectivités territoriales de l’espace Sikasso (Mali) Korhogo(Côte d’Ivoire ) Bobo dioulasso (Burkina Faso) S.K.Bo et président du conseil régional de la bagoué (Boundiali), interrogé, a souligné « Dès 2014 nous avions attirés l’attention de nos autorités de la porosité de nos frontières avec le Mali. Vous savez, la bagoué a une bonne partie enveloppée par le Mali. Et à 30 kilomètres de la frontière quand vous prenez la voie terrestre que ça soit à gauche ou à droite ou que ça soit devant vous, vous avez le Mali. Et en juin 2015 précisément, il y a eu l’attaque djihadistes à Misseni au Mali séparé par le fleuve la bagoué de la sous-préfecture de Kanakono en Côte d’Ivoire .Les terroristes ont traversés le fleuve et les villages de la région de la bagoué pour aller attaquer la commune de Misseni au Mali... Donc tout ce qui peut concourir à l’aspect sécuritaire, nous sommes en action. La dernière fois nous étions au poste frontalier de Nigouni ou nous avions échangé avec la police frontalière qui a émise des doléances auxquelles nous cherchons des solutions. Nous allons doter d’ici la fin de ce mois la police frontalière, parce qu’il y a beaucoup de pistes entre les deux pays ».Une forte délégation de maliens et le maire de la commune malienne Fakola (proche de la Cote d’Ivoire) Sangaré Siaka était présent.



Le président du conseil régional de la bagoué s’est ensuite félicité de la réalisation par les chefs coutumiers du palais traditionnel de justice qu’ils se sont proprement offert et qui constitue gage de cohésion sociale , de paix, de stabilité des peuples «Félicitation aux initiateurs, car cet édifice est gage de cohésion sociale , de paix , de stabilité pour nos populations, de développement… ».Avant de faire don d’un abri bâche et d’une moto pour la coordination de la chefferie.

La maison des chefs de Tengrela a été doté d'un compteur d'eau pour l’utilisation d’eau potable à leurs soins grâce à la magnanimité d'un autre cadre Soumaila Diarrassouba.



En effet pour clore, l’autorité administrative et le président du conseil régional de la bagoué ont successivement exhortés les chefs traditionnels et les usagers du palais traditionnel de justice à utiliser à bon escient l’édifice qu’ils se sont volontairement donnés.



La région de la bagoué frontière au Mali a été il y a peu l’objet une alerte d’attaques djihadistes précisément dans la ville et le département de Tengrela . D’où une forte présence en ce moment de l’armée ivoirienne déployée puissamment armés sur ladite bande frontalière pour la sécurisation des populations et des biens.

Aly OUATTARA



(Correspondant régional)