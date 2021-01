Barkhane: France et Mali renforcent leur collaboration dans la lutte antiterroriste - abamako.com

Barkhane: France et Mali renforcent leur collaboration dans la lutte antiterroriste Publié le jeudi 28 janvier 2021 | RFI

L'armée malienne affirme que, depuis le début du mois de janvier, une centaine de jihadistes ont été tués, une vingtaine d'autres capturés ainsi que des armes de guerre saisies dans le cadre d'une opération d'envergure menée avec la force française Barkhane. Depuis plusieurs semaines, les forces françaises et maliennes concentrent leurs efforts dans le Gourma malien, zone d'action du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM).



L’opération Éclipse se déroule le long de la route nationale 16 qui traverse Douentza, Hombori, puis Gossi, car ce vaste espace surplombé de massifs rocheux est devenu un véritable refuge, notamment pour le Rassemblement pour la victoire de l'Islam et des musulmans (RVIM) qui aujourd’hui fait figure de nouvel ennemi numéro un au Sahel.



Depuis fin décembre, soldats maliens et français ratissent donc cette zone en s’appuyant sur leur base avancée de Hombori, une manœuvre qui illustre le Partenariat militaire opérationnel (PMO) récemment mis en place. Désormais, les deux armées s’entraînent et partent au combat ensemble.