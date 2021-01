Après plusieurs reports, le Mali fait sa rentrée scolaire - abamako.com

News Education Article Education Après plusieurs reports, le Mali fait sa rentrée scolaire Publié le lundi 25 janvier 2021 | RFI

© Autre presse par DR

La rentrée scolaire pour le compte de l`année 2020-2021

Maintes fois repoussée du fait de grèves dans l’enseignement mais aussi et surtout de la crise sanitaire liée au coronavirus, la rentrée scolaire pour le compte de l’année 2020-2021 s’effectue ce lundi 25 janvier au Mali.



Au pied de la colline où trône la faculté de Bamako, Moussa Keita bavarde avec ses amis dans les rues du quartier de Badalabougou. Étudiant en comptabilité et gestion, il n’a pas mis les pieds dans un amphithéâtre depuis des mois. Il a mis à profit ce temps pour s’auto-former, se perfectionner dans l’utilisation de logiciel. Aujourd’hui, il a hâte de reprendre les cours.



« C’était une chance de se rattraper, mais au-delà de cette chance, il y avait des inquiétudes. Parce qu’il me faut quand même un diplôme, il me faut quand même un cursus universitaire aussi régulier pour avoir un diplôme à temps et pour travailler de façon officielle. »