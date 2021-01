Gao : Des manifestants réclament l’amélioration de la sécurité - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Gao : Des manifestants réclament l’amélioration de la sécurité Publié le jeudi 28 janvier 2021 | L’Essor

Tweet

La Fédération des organisations de résistance civile de Gao (FORC-G) a organisé hier, une marche contre l’insécurité grandissante en 7è région. Cette manifestation encadrée par les forces de l’ordre (la police nationale et la garde nationale) a pris le départ au rond-point des martyrs pour se terminer devant le gouvernorat.









Le gouverneur de la Région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré a reçu les leaders de la Fédération des organisations de résistance civile de Gao dans son bureau. Le porte-parole, Soumana Amadou, a lu une déclaration devant le chef de l’exécutif régional.



Dans cette déclaration, les manifestants revendiquent la représentation de la FORC-G dans toutes les commissions de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, l’intégration des 187 éléments de la FORC-G promis par l’État dans le cadre du DDR, l’accélération du grand DDR, une enquête indépendante sur les tueries perpétrées sur les jeunes manifestants à Gao, le 12 juillet 2016 , l’élargissement des autorités intérimaires régionales aux jeunes et femmes des mouvements de résistance civile de Gao et l’implication des mouvements de résistance civile de Gao aux activités du ministère en charge de la Réconciliation nationale.



À ces points de revendications, il faut ajouter le retour immédiat des services financiers de l’État à Gao, l’activation des comités de veille et d’alerte, le contrôle des véhicules et motos à l’entrée de la ville, la revue des tranchées autour de la ville, le retrait du poste de contrôle à l’entrée du pont de Wabaria et le maintien du poste militaire, le redéploiement des forces étrangèresde la Minusma et Barkhanedans les zones de Bourem, Bamba, Labbezanga, N’delimane, Tessit et Ouatagouna en coordination avec l’Armée malienne, la sécurisation immédiate des axes routiers et des agglomérations.



Les manifestants réclament aussi l’intégration de la jeunesse résistante de Gao dans les Forces armées et de sécurité avec les grades dus à leur statut et au prorata des 25.012 armes de guerre remises à l’Opération Serval et aux FAMa. Ils demandent également la construction de la route Gao-Sevaré.



Une copie de la déclaration a été remise au gouverneur de la région, le général de brigade, Moussa Traoré qui a promis de la transmettre à qui de droit.



Abdourhamane Touré

Amap-Gao



Source : L’ESSOR