Oumar Bouaré a servi d’intermédiaire avec les djihadistes de la Katiba Macina car son village, Ndebougouba, est le premier du cercle à avoir subi la loi des djihadistes… et à avoir établi le contact avec eux.

RFI vous propose cette semaine une série de quatre reportages sur l'accord de cessez-le-feu inédit conclu le 14 mars pour une durée d'un mois entre les jihadistes de la katiba Macina, liés à al-Qaïda au Maghreb islamique, et les chasseurs Dozos qui les affrontaient pour tenter de protéger certains villages, notamment celui de Farabougou, dans le cercle de Niono (région de Ségou). L’État malien, qui a mandaté les négociateurs, doit encore se prononcer d’ici la fin de la semaine sur un point précis de cet accord.



De notre envoyé spécial,



Des centaines d’habitants tués, des milliers d’hectares de cultures brûlées et de têtes de bétail volés. Sans parler du cas emblématique de Farabougou, village placé sous blocus jihadiste pendant plus de six mois... Depuis début octobre, le cercle de Niono vit au rythme des affrontements entre jihadistes de la katiba Macina – affiliée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, lui-même allié à al- Qaïda au Maghreb islamique – et chasseurs traditionnels Dozos.



Début décembre, mandatée par les autorités de Transition, une équipe du Haut Conseil islamique, conduite par Moufa Haidara, entame discrètement des négociations directes avec les jihadistes. « Leur premier responsable était Amadou Koufa, ils ont été très clairs là-dessus. Ensuite il y a eu Iyad Ag Ghali. Il était présent et a dirigé tous les débats. Puis à Niono, c'était des natifs de Niono, pas des étrangers », selon Moufa Haidara.







