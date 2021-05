Le nouveau chef de la MINUSMA, El Ghassim Wane, hier à son arrivée à Bamako: » Je suis encouragé par les jalons posés, les avancées faites pour conforter l’unité nationale… « - abamako.com

Le nouveau chef de la MINUSMA, El Ghassim Wane, hier à son arrivée à Bamako: » Je suis encouragé par les jalons posés, les avancées faites pour conforter l'unité nationale… « Publié le jeudi 6 mai 2021 | L'Indépendant

Le successeur de Saleh Annadif Mahamat Saleh, le Mauritanien El Ghassim Wane est arrivé hier à Bamako. Il a été accueilli à sa descente d’avion par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zéiny Moulaye et du personnel de la MINUSMA.









C’est un diplomate bien imprégné de la situation au Mali qui a réaffirmé son enthousiasme quant à la poursuite du processus de paix. » Je suis conscient de l’ampleur de la tâche, de sa complexité et des difficultés qui sont inhérentes à tout processus de transition et à tout processus de paix » a-t-il déclaré. Il s’est dit convaincu que » la tâche n’a rien d’insurmontable » et qu’il est » très encouragé par les jalons qui ont été déjà posés par les autorités de la transition, par les avancées qui ont été faites pour essayer de conforter l’unité du Mali, de promouvoir la réconciliation entre les fils et filles du Mali « .



» Je voudrais vous assurer que la MINUSMA va être plus que jamais mobilisée aux côtés du peuple malien, des autorités de la transition et des autres acteurs concernés pour les accompagner. Dans cette tâche, je sais pouvoir m’appuyer sur mes collaborateurs, dont l’engagement est indéfectible et je sais pouvoir compter sur le travail exceptionnel qui a été accompli par mon prédécesseur Annadif » a-t-il souligné.



Le nouveau patron de la MINUSMA va rencontrer les autorités de la transition et les acteurs impliqués dans le processus de paix avant d’effectuer une visite à l’intérieur du pays où des rencontres sont également prévues avec les acteurs locaux.



A- DIARRA



