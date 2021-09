Fin de l’opération Barkhane: un défi logistique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Fin de l’opération Barkhane: un défi logistique Publié le dimanche 12 septembre 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Serval

Tweet



Les jours de l'opération Barkhane sont désormais comptés: dans quelques mois la plus longue opération extérieure de l'armée française laissera la place à une nouvelle opération confiée aux forces spéciales. Plusieurs bases avancées au nord du Mali comme celles de Tessalit et de Kidal seront bientôt fermées. Un redéploiement qui va nécessiter un énorme travail logistique, en particulier sur la base de Gao, qui est la plus importante emprise militaire française au Mali.