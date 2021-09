Guinée: le RPG d’Alpha Condé annonce qu’il participera aux concertations - abamako.com

Guinée: la situation d`Alpha Condé au cœur de la mission de la Cédéao à Conakry

À partir de ce mardi 14 septembre et jusqu’à vendredi, le Comité national de rassemblement et du développement (CNRD) invite « toutes les forces vives de la nation » à des rencontres au Palais du peuple pour échanger sur une feuille de route après le coup d’État militaire du 5 septembre. Le RPG / Arc en Ciel, parti du président renversé Alpha Condé, participera à ces concertations.



La décision a été prise à l’issue d’une réunion ce lundi, explique le secrétaire administratif du parti, Lansana Komara. « Après concertation avec toutes les structures basée à l’intérieur du pays jusqu’à Conakry, toutes les structures sont d’accord pour que le parti soit représenté à cette concertation. La réunion s’est tenue est nous avons donc validé la décision de la base. »



Le secrétaire général du parti représentera le RPG à ces discussions qui sont d’abord une « prise de contact », précise Lansana Komara. « Nous allons écouter et ensuite nous verrons ce qu’il faut faire. Le RPG est un parti de dialogue, nous avons toujours privilégié le dialogue, nous sommes pour la concertation, pour la négociation. Et nous voulons nous surtout privilégier la libération de notre président Alpha Condé. »