Carrefour de Nara : Trois policiers blessés dans une attaque Publié le mardi 14 septembre 2021 | Le Républicain

© Autre presse par DR

police malienne

Selon un communiqué de la direction générale de la police nationale, rendu public hier lundi 13 septembre 2021, au cours de ce week-end, six éléments de la Brigade anticriminalité (BAC) qui revenaient de Nioro d’une mission d’une mission d’escorte de fonds du PMU-Mali ont essuyé des tirs nourris sur leur véhicule au carrefour de Nara non loin de Diéma. « Le chauffeur, bien que grièvement blessé lors de l’attaque perpétrée par des individus armés, est toutefois parvenu à extirper du guet-apens son véhicule avec son pneu avant crevé, protégeant ainsi la vie de ses collègues et leur permettant de riposter vigoureusement aux assaillants », détaille le communiqué, avant d’ajouter : « le bilan est de trois blessés dont deux graves par balle qui ont d’abord été admis au Centre de santé de Djidiéni, de Kolokani avant d’être évacués sur Bamako ». Le directeur général de la police nationale a salué, dans le communiqué, « le courage des éléments de la BAC, victimes de cette odieuse agression et les a félicités pour le professionnalisme et le sang-froid dont ils ont fait preuve »