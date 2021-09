Le Premier ministre lance la 7ème conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l’Exterieur - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Premier ministre lance la 7ème conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l’Exterieur Publié le mardi 14 septembre 2021 | aBamako.com

Tweet

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla Maïga, a présidé, ce mardi 14 septembre 2021, la 7ème conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens établis à l’Extérieur. Le thème de la présente session est: « le rôle de la diaspora dans la refondation de l’Etat ».









Cette 7ème Conférence permettra de renouveler les instances du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur, d’examiner les causes profondes des migrations actuelles, la contribution positive des migrants au développement et les défis actuels imposés par les migrations irrégulières en vue de proposer des solutions durables pour une meilleure gouvernance des enjeux migratoires.

« Je me réjouis du choix du thème retenu et de votre engagement à vous inscrire dans le soutien à la Refondation en cours de notre Etat, notamment votre participation aux prochaines Assises Nationales de la Réfondation » a déclaré le Chef du Gouvernement.

« Les Maliens établis à l’extérieur ont toujours répondu favorablement à l’appel de la Nation. On se rappelle encore en 2012, quand notre pays était menacé dans son existence, vous avez été parmi les premiers à intervenir pour soutenir l’effort de guerre » a-t-il rappelé.

Le Chef du Gouvernement a annoncé que dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière notamment les réseaux de passeurs, de l’application de la Loi N 2012-023 du 12 juillet 2012, relative à la lutte contre la traite des personnes, le trafic des migrants et des pratiques assimilées. Il a précisé que cette loi est en cours de relecture pour prendre en charge de manière précise la lutte contre les passeurs.