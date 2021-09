Septième Conférence Ordinaire Élective du HCME : Habib Sylla rempile pour un nouveau mandat de 5 ans - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Septième Conférence Ordinaire Élective du HCME : Habib Sylla rempile pour un nouveau mandat de 5 ans Publié le jeudi 16 septembre 2021 | Le Républicain

© aBamako.com par MS

Conférence de presse du HCME sur la situation des Maliens de l’extérieur

Bamako, le 16 juillet 2019 Le Haut Conseil des Maliens de l’extérieur a tenu une conférence de presse sur la situation des Maliens en Libye, Mauritanie, L’Algérie et en Angola au siège du HCME Tweet

Les travaux de la 7ème Conférence Ordinaire Élective du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME) qui ont porté sur le thème: « Rôle et place des Maliens établis à l’extérieur dans la refondation de l’État au menu des échanges», se sont achevés le 15 Septembre 2021 au Centre International de Conférences de Bamako(CICB) sous la présidence du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine, Alhamdou Ag Ilyene. Habib Sylla, du comité de base du Gabon et président sortant, a été largement plébiscité par les Maliens de la diaspora. Les travaux ont enregistré la présence de 52 délégués dont 11 de ses représentants dans les institutions du pays. Ce qui a fait un total de 63 personnes. Parmi les votants, 60 voix ont été attribuées au président sortant Habib Sylla contre 3 voix pour son rival Issiaka Traoré du comité de base de la Mauritanie. Habib Sylla dirige un bureau de 33 membres dont 4 vices présidents, des coordinations de zones, des commissions, etc. Les travaux ont été supervisés par le cabinet Alou Kéita représenté par le Clerc d’huissier Abdoulaye Sangaré, qui a confié que du début à la fin du processus de la conférence, tout s’est déroulé dans la transparence totale.

Ému d’avoir été plébiscité par ses compatriotes de la diaspora, Habib Sylla, a fait la parallèle entre sa victoire et celle de la transition en cours au Mali. « Comme le HCME est né en 1991 sous une transition. Nous voilà être élu sous une transition encore. Nous allons donner le nom de la transition malienne à cette victoire pour qu’elle réussisse comme on a réussi à organiser cette 7ème conférence ordinaire élective sous votre impulsion monsieur le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine », a déclaré Sylla. Il s’est réjoui du franc parlé et de l’amour du ministre Alhgamoud Ag Ilyène pour le Mali et pour les Maliens de l’extérieur. «Quand on a décidé qu’on veut organiser cette conférence, à chaque fois, vous avez été claire, véridique avec nous. Je pensais que vous étiez contre nous. Mais au finish, j’ai trouvé que ce que vous avez dit et conseillé est meilleur. C’est-à-dire organiser la conférence dans les conditions pour que l’élection ne souffre d’aucune contestation. Ce qui a été le cas ce soir», a fait savoir Habib Sylla. Il a remercié les autorités de la transition d’avoir tenu promesse, aux délégués d’avoir patienté pour que l’élection se fasse, aux partenaires pour leur soutien et accompagnement à leurs côtés. «Aujourd’hui je ne vais pas faire de revendications, mais nous allons vous faire part de nos revendications avant d’y rentrer. On réaffirme notre soutien indéfectible et total à la transition malienne », a indiqué le président Sylla.







Plusieurs recommandations ont été formulées au terme des travaux par les délégués. Parmi elles, l’on note entre autres, la mise en œuvre d’un programme spécifique destiné à la diaspora intellectuelle ; le renforcement du programme Tokten ; la recherche de nouvelles sources pérennes de financements au sein du HCME, au niveau de l’État, et auprès d’autres partenaires ; l’élaboration d’un manuel de gestion financière pour le recrutement d’un agent comptable qualifié ; l’élaboration d’un plan de mobilisation de ressources financières interne ; l’élaboration d’une démarche de mobilisation de ressources financières externe à travers l’identification des PTF qui interviennent sur la question de la migration et les chancelleries ; le développement de relation de partenariat avec les organisations de la société civile malienne qui s’occupent des questions de migration ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication ; la révision à la hausse des quotas du mode de désignation des délégués au niveau des institutions de la République organe délibérant, décentralisé issu de la régionalisation ; la production annuelle d’un rapport d ‘activités à soumettre au gouvernement ; l’ouverture de nouveaux consulats dans les zones de grande concentration des Maliens ; la mise à disposition de carte d’identité consulaire biométrique; l’ouverture de centres culturels et d’écoles du Mali auprès des ambassades et consulats ; la collecte et la diffusion des documents sur les potentialités et opportunités pour davantage d’investissement au Mali ; le plaidoyer pour l’adoption des mesures spéciales relatives en faveur des opérateurs économiques des Maliens établis à l’extérieur ; l’appui aux programmes et projets de développement par des Maliens de l’extérieur ; la sensibilisation de la diaspora intellectuelle pour favoriser sa participation aux activités des hauts conseils des maliens pays d’une part. Et d’autre part, à faire du lobbying en faveur du Mali pour le développement socio-économique et le rayonnement du Mali ; la sensibilisation des hauts conseils maliens pays pour le développement des relations d’échanges, socio culturelle au sein des communautés maliennes d’une part, et d’autre part, entre les communautés maliennes et celles des pays d’Afrique ; l’engagement de l’ensemble de la communauté dans la lutte contre la migration irrégulière au regard de son drame humain devenus insupportable.



Le ministre Alhamdou Ag Ilyene a salué le nouveau président pour son plébiscite. Avant de l’inviter à s’atteler à ramener la paix, l’unité, la sérénité, et la cohésion au sein de la diaspora malienne qui est un exemple envié, un cas d’école dans le monde. La mise en œuvre des recommandations pertinentes que vous avez formulé, me permettra d’améliorer la gestion des migrants et de nous tous. « Percer de tous vos efforts pour dépasser vos contradictions internes », a fortement insisté le ministre auprès du nouveau bureau du HCME dirigé par Habib Sylla.



Hadama B. Fofana