De 5100 hommes, Barkhane va passer à 2 500 éléments d’ ici janvier 2022 selon les prévisions. Le retrait partiel a débuté courant première semaine du mois de Septembre et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. Une confirmation d’un Conseiller en communication de Barkhane que la rédaction du Nouvel Horizon a joint , et qui précise que les forces Françaises n’occuperont plus au 1er janvier 2022 « les emprises de Kidal, Tessalit et Tombouctou afin de nous adapter à la nouvelle posture des groupes terroristes et d’accompagner la prise de responsabilité des pays de la région ».



Toutefois, la France qui a tiré les leçons du retrait américain de l’Afghanistan restera au Mali : « Nous ne partons pas, nous nous adaptons à la réalité du terrain, en allant vers davantage de coopération, avec les Sahéliens, et avec les partenaires internationaux, notamment européens . On est obligé de tenir compte de l’image rétinienne de ce qui s’est passé en Afghanistan, ce départ précipité », a fait savoir Mme Florence Parly, ministre des Armées de la France.



L’annonce de la « transformation profonde » de la Force Barkhane par le Président Emmanuel Macron est en train de prendre corps depuis une dizaine de jours. En effet, les bases françaises de Kidal, Tessalit et Tombouctou connaissent des mouvements des troupes qui quittent peu à peu la zone. Selon un conseiller communication de la force Française, il indique que l’on assiste non pas à un « dégrafage » mais plutôt à un « transfert » . « Nous respecterons le calendrier annoncé, à savoir le transfert de nos empreintes militaires du Nord-Mali avant la fin de l’année (…)





