Adama Diarra dit Ben le Cerveau lors de la conférence de presse hier: « Il y a déjà 50 experts militaires russes au Mali depuis plus d’un mois et ils vont mettre fin à la guerre au Mali en 06 mois » - abamako.com

Adama Diarra dit Ben le Cerveau lors de la conférence de presse hier: « Il y a déjà 50 experts militaires russes au Mali depuis plus d'un mois et ils vont mettre fin à la guerre au Mali en 06 mois » Publié le jeudi 16 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Le mouvement « Yerewolo, Debout sur les Remparts » appelle pour une nouvelle fois les Maliens à une grande mobilisation le 22 septembre 2021 pour lancer l’acte 1 de la Révolution silencieuse sur le Boulevard de l’Indépendance dans l’après-midi. Le but de cette mobilisation selon les initiateurs, est de demander le départ des troupes françaises du sol malien. L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse que le mouvement a animé hier mercredi 15 septembre 2021, à la maison de la presse.



Au cours de cette conférence de presse, il a été indiqué qu’il est temps que l’Afrique emprunte le train qui est en marche pour le développement.



Selon les membres de « Yerewolo debout sur les remparts », Ce développement ne s’obtiendra que lorsque la France va cesser de nous « étouffer », de nous « étrangler « et de « sucer notre sang » comme une sangsue.



« Aujourd’hui, je voudrais dire au peuple français d’ouvrir les yeux, d’être beaucoup plus vigilant pour éviter de se laisser entrainer dans un gouffre sans fond. Ceci est l’œuvre des dirigeants méchants cupides de part et d’autres, on dirait sans expérience et sous l’œil vigilant d’une oligarchie sévère qui semble perdre tout humanisme sous l’influence du gain mal acquis », déclare Siaka BERTHE, membre du (…)





GAOUSSOU TANGARA – NOUVEL HORIZON