Transition au Mali : La CEDEAO signe et persiste sur le respect strict de la durée Publié le vendredi 17 septembre 2021

Cérémonie d`ouverture du 59è Sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO

Pas question de dépasser le délai imparti de 18 mois à la transition en cours dans notre pays. La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) l’a encore réitéré. Réunis le 16 septembre à Accra au Ghana dans le cadre d’un sommet extraordinaire sur la situation en Guinée et au Mali, les chefs d’Etats ouest-africains ont déclaré être très préoccupés par la lenteur dans la préparation des élections prévues en République du Mali pour fin février 2022. « La Conférence réitère sa demande pour un respect strict du calendrier de la transition devant conduire à la tenue effective des élections dans le délai non négociable de février 2022. » précise le communiqué final issu de la rencontre.



Le même communiqué ajoute qu’à cet effet, la Conférence demande aux autorités de la transition de soumettre au plus tard à la fin du mois d’octobre 2021, le chronogramme devant conduire aux étapes essentielles pour les élections de février 2022 ; un message aussi claire que limpide pour le colonel Assimi Goïta et les siens préoccupés à l’interne à tergiverser entre l’organisation des Assises de la Refondation Nationale (ARN) et la mise en place d’un Organe Unique de Gestion des Elections (OUGE)



ANDROUICHA