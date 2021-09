Veille sociale, lutte contre la corruption: Hibiscus offre des matériels et équipements aux acteurs des médias sociaux et organisations de la société civile - abamako.com

Veille sociale, lutte contre la corruption: Hibiscus offre des matériels et équipements aux acteurs des médias sociaux et organisations de la société civile Publié le jeudi 16 septembre 2021

La cérémonie de remise officielle des matériels et équipements aux organisations de la société civile bénéficiaires et aux acteurs des réseaux et médias sociaux a eu lieu ce jeudi 16 septembre 2021 au mémorial Modibo Kéita.



Elle a enregistré la présence de plusieurs peronnalités dont le représentant du ministre de la Refondation de l'Etat, chargé des Relations avec les institutions, Sidi Oumar Cissé, le maire de la commune III, Mahamadou Kouyaté, le coordinateur national délégué FED, et la représentante de l'ambassade de l'Union Européenne au Mali.



Cette remise de matériels et équipements est composé d'ordinateurs portables et de bureau, d'appareils photos, de caméscopes,... aux bénéficiaires. Elle rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme ''Harmonisation et innovation au Bénéfice des Initiatives de la Société civile d'Utilité Sociale (Hibiscus) ,



Avec un coût de 293 645 000 de FCFA, cette remise de matériels et équipements permettra à 70 organisations de la société civile, 2 organisations des blogueurs (Doniblog et l'association des blogueurs du Mali) et 100 acteurs des médias et réseaux sociaux de bénéficier des subventions de formation et d'accompagnement techniques.



"Ces actions de soutien important aideront les organisateurs de la société civile dans leur mission de veille citoyenne, de lutte contre la corruption et de suivi des politiques publiques'', a affirmé la représentante de l'ambassade de l'Union Européenne au Mali.



Prenant la parole, le représentant du ministre de la Refondation de l'Etat, chargé des Relations avec les institutions, Sidi Oumar Cissé, a appelé les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels et équipements pour un bon traitement de l'information.



Oumou Touré, au nom des bénéficiaires, a adressé les sincèrements remerciements à Hibiscus, tout en indiquant qu'un bon usage sera fait des matériels réceptionnés.



M.S