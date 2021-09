Piratage par Internet : Des revendeurs de boîtiers TV pirates arrêtés en Afrique de l’Ouest - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Piratage par Internet : Des revendeurs de boîtiers TV pirates arrêtés en Afrique de l’Ouest Publié le jeudi 16 septembre 2021 | aBamako.com

Tweet

, Des dizaines de revendeurs de boîtiers dits « IPTV » (Télévision par Internet) illicites ont été interpelés par les autorités en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Sénégal.



Selon un communiqué officiel publié ce jeudi 16 septembre, plusieurs d’entre eux ont été déférés devant les Parquets en attente d’être présentés à des magistrats.



Toujours selon la note, on compte 24 interpellations à Abidjan, 11 à Dakar donnant lieu à autant de gardes-à-vue et déferrements et 3 à Conakry.



Les contrefacteurs risquent de lourdes amendes et peines de prison.Ces personnes commercialisent des décodeurs qui contiennent des applications permettant, via Internet, l’accès illicite à de nombreuses chaînes et programmes sans l’autorisation des titulaires des droits (producteurs de programmes, éditeurs de chaînes, diffuseurs...).



Ces pratiques illicites caractérisent une violation de propriété intellectuelle et une concurrence déloyale pour les opérateurs TV légitimes qui payent les charges et investissent dans la production audiovisuelle.Les offres pirates de télévision sont créées par des personnes anonymes qui peuvent être affiliées à des organisations criminelles internationales. Elles sont vendues à bas coût car les responsables ne payent aucune charge (droit d’auteur, droit de diffusion, taxes, redevances etc.).



Cette économie parallèle représente un manque à gagner conséquent pour tout le secteur y compris pour les Etats.Au-delà des impacts économiques, le piratage par Internet est un réel danger pour le jeune public qui a accès, sans aucun contrôle parental ni cryptage, à des chaînes TV pour adultes ou des contenus violents. Un enfant peut zapper d’une chaîne jeunesse à une chaîne adulte très facilement.



La lutte contre cette forme de contrefaçon est mondiale. Entre 2020 et 2021, les autorités européennes ont menées plusieurs opérations visant des réseaux criminels IPTV, notamment en Italie ou en Suisse. Un réseau a été récemment démantelé au Portugal conduisant à l’arrestation de neuf personnes 2.



Ces nouvelles opérations montrent la détermination des autorités des pays d’Afrique subsaharienne à lutter contre les réseaux criminels d’IPTV illégale, pour protéger les écosystèmes nationaux de l’audiovisuel et du sport.



DA