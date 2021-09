Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent à Accra pour un Sommet extraordinaire sur la situation politique en Guinée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent à Accra pour un Sommet extraordinaire sur la situation politique en Guinée Publié le jeudi 16 septembre 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Nana Akufo-Addo, président ghanéen

Tweet

Le Président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a convoqué un Sommet extraordinaire sur la situation politique en Guinée à Accra, ce 16 septembre 2021.



Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO avaient déjà tenu un Sommet extraordinaire en visioconférence le 8 septembre 2021 sur la situation politique en Guinée. A la suite de ce Sommet, une Mission de haut niveau avait été dépêchée en Guinée pour évaluer la situation dans ce pays et faire un rapport aux Chefs d’Etat.



Lors du Sommet extraordinaire d’Accra, les Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO feront le point sur l’évolution de la situation politique en Guinée.





Rk