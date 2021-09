Transition au Mali : La CEDEAO brandit la menace de sanctions en cas de non-respect du calendrier électoral - abamako.com

News Politique Article Politique Transition au Mali : La CEDEAO brandit la menace de sanctions en cas de non-respect du calendrier électoral Publié le lundi 20 septembre 2021 | Le Républicain

Sommet extraordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, par visioconférence

Un sommet extraordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO a eu lieu ce mercredi 8 septembre 2021 par visioconférence. Depuis Abidjan, le Président de la République de Côte d’Ivoire Alassane OUATTARA y a pris part. Tweet

Selon le communiqué final du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu le 16 septembre 2021, les chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) demeurent « très » préoccupés par la lenteur dans la préparation des élections prévues au Mali pour fin février 2022.

La conférence des chefs d’État a également décidé « de sanctions ciblées contre tous ceux dont les actions impactent négativement sur le calendrier de la transition ». Ces sanctions impliqueraient notamment « l’interdiction de voyage pour ces personnes et leur famille et le gel de leurs avoirs financiers », précise le communiqué.



M. K. Diakité