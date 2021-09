Les Maliens célèbrent le 61ème anniversaire de leur indépendance, mercredi - abamako.com

Les Maliens célèbrent le 61ème anniversaire de leur indépendance, mercredi Publié le mercredi 22 septembre 2021 | Andalou

© aBamako.com par AS

Le Président de la Transition, Assimi GOÏTA, dépose des gerbes de fleurs au monument de l`indépendance

Bamako, le 07 Juin 2021. Le Président de la Transition, Assimi GOÎTA, a procédé, juste après son investiture, au dépôt de gerbes de fleurs au monument de l`indépendance. Tweet





Le Mali célèbre, ce mercredi 22 septembre, le 61ème anniversaire de son indépendance, dans un climat d’insécurité.



Dans une adresse à la Nation prononcée mardi soir, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a attiré l’attention de ses compatriotes sur l’ampleur de la violence au Mali.



« Face à la dégradation sécuritaire dans le Sahel et singulièrement au Mali, d'énormes sacrifices ont été consentis tant sur le plan humain que matériel, le renforcement de capacités opérationnelles, c'est largement diversifié en s'étendant aux moyens aériens avec l'acquisition des nouveaux aéronefs », a indiqué le chef de l'Etat.



Le président de la Transition malienne a, dans la foulée, affirmé que sur le plan du renforcement des capacités terrestres de nombreux véhicules d'opérations et autres types d'engins roulants ont été mis à la disposition des forces armées de défense et de sécurité du pays.



« Dans le souci de renforcer davantage les effectifs, afin de faire face aux défis sécuritaires complexes du moment, également la gestion des ressources humaines de l'armée vient de connaître une innovation majeure avec la mise en place du système intégré de gestion du personnel de la défense », a-t-il déclaré.



Le Président de la Transition a, en outre, rappelé l'ouverture prochaine d'une école de guerre dans notre le pays, visant à assurer au Mali son autonomie de formation de haut niveau des officiers supérieurs de la chaîne de commandement.



« Cette école permettra de doter les forces de défense et de sécurité d'un outil efficace de réflexion, de recherches et d'analyses des questions stratégiques, une expertise indispensable pour faire face aux défis », a souligné le colonel Assimi Goïta.



Le Président de la Transition a exprimé sa satisfaction de la pose de la première pierre, le 20 janvier dernier, du tout premier hôpital militaire, source d'espoir aux seins des forces armées maliennes.



« Un hôpital de 4e génération qui améliora la prise en charge diligente et efficiente des blessés de guerre tout en servant de trait-d'union entre les populations et leurs armées » a annoncé Assimi Goïta.



Pour rappel, a accédé à l'indépendance de la colonisation française le 22 septembre 1960