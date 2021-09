ProxiSports : Inciter les Maliens à introduire le sport dans leur quotidien - abamako.com

ProxiSports : Inciter les Maliens à introduire le sport dans leur quotidien Publié le jeudi 23 septembre 2021 | Le Républicain

Faire découvrir les multiples bienfaits du sports aux Maliens, les inciter à insérer le sport dans leur quotidien pour en profiter et dire adieu à certaines maladies ; offrir une plateforme pour l’épanouissement, la santé, le bien-être, sont quelques objectifs de la première édition de proxisports que le palais des sports s’apprête à recevoir, le samedi 25 et le dimanche 26 septembre 2021. En prélude à l’ouverture de cet évènement sportif, les organisateurs ont organisé une conférence de presse, le mardi 21 septembre 2021 au palais des sports afin d’informer l’opinion nationale et internationale de l’évènement sportif qui tiendra le public en haleine aux dates sus indiquées, de 15heures à 23heures.

« Les bienfaits de l’activité physique sont aujourd’hui avérés : réduction du risque de maladies cardiovasculaires, des cancers du sein et du côlon, du diabète et des maladies métaboliques; meilleur contrôle du poids; amélioration de la santé mentale et de l’estime de soi ; renforcement des capacités d’apprentissage », a rapporté Kadidiatou Doumbia, cheffe de projet proxisports et présidente de la commission markéting de la fédération malienne de gymnastique. Selon elle, proxisports est un évènement organisé par la Gym Mixe Martial Art (MMA) Center, en collaboration avec l’Association malienne de MMA. Il constitue, à ses dires, une plateforme pour l’épanouissement, la santé, le bien-être et comprend des disciplines comme la gymnastique, le fitness, les sports de combat, le basketball, le volley, le foot, les arts martiaux etc. via des activités de démonstration, d’initiation, de challenge dans une ambiance festive, ludique et dans un environnement agréable. Elle a ajouté que cet évènement sportif offre l’opportunité à tous les amoureux du sport de se côtoyer et de pratiquer leur sport habituel et d’en découvrir de nouveaux. La cheffe de projet de proxisports a révélé que les enfants ne seront pas oubliés et qu’il y aura des activités ludiques pour eux et que la première édition aura comme invités les enfants de la pouponnière et ceux du village d’Enfants SOS de Sanakoroba. Le panel avec comme thème : le « bien-être de la femme à travers le sport » sera une occasion pour les femmes ayant pratiqué des sports de haut niveau d’inciter les autres femmes à marcher sur leurs traces.







Moussa Samba Diallo