Le président Alpha Oumar Konaré gravement malade évacué vers Casablanca au Maroc

Le président Alpha Oumar Konaré qui a dirigé le Mali de 1992 à 2002 a été évacué vers Casablanca au Maroc pour recevoir des soins médicaux. Il était accompagné de son fils, le colonel Malamine Konaré, et de sa femme, l’écrivaine Adam Ba Konaré. Son état de santé serait préoccupant.

Le président Konaré est devenu invisible sur la scène politique malienne depuis qu’il a quitté le pouvoir. Il a été dernièrement aperçu aux funérailles du président Amadou Toumani Touré.



Des voix s’élèvent de plus en plus au mali pour dénoncer le tourisme sanitaire des dirigeants politiques alors que les hôpitaux publics sont dans le dénuement le plus total.



Les membres de la famille contactés par nos soins ne veulent pas en dire davantage. Nous y reviendrons.