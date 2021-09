A l’occasion de la fête de l’indépendance du Mali : Le Roi Mohammed VI félicite le président de la Transition du Mali - abamako.com

A l'occasion de la fête de l'indépendance du Mali : Le Roi Mohammed VI félicite le président de la Transition du Mali

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la Transition de la République du Mali, Assimi Goïta, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Goïta ses félicitations et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans l’accomplissement de sa haute fonction au service du progrès et de la prospérité du peuple frère du Mali. SM le Roi Mohammed VI assure le président de la transition du Mali de “la ferme détermination du Royaume du Maroc à consolider les relations de fraternité et de solidarité qui le lient à la République du Mali, et ce pour le plus grand bien de nos deux peuples et pour le développement de l’unité de l’Afrique”.







Année académique 2021-2022 :



Le Maroc offre 200 bourses d’études au Mali et invite les boursiers 2020-2021 à regagner leurs universités



Pour l’année universitaire 2021-2022, le Royaume du Maroc a mis à la disposition du Mali 200 bourses d’études, dont 150 pour la formation universitaire et 50 pour la formation professionnelle, nous a confié l’ambassade royale du Maroc à Bamako.



Le Royaume du Maroc vient une fois de plus de sacrifier à la tradition dans le cadre de la coopération académique : en offrant 200 bourses d’études au Mali. L’information nous a été confirmée par l’ambassade du Maroc à Bamako, contactée hier par nos soins.



Ces bourses concernent l’année universitaire 2021-2022. Elles visent à renforcer davantage les liens d’amitié, de solidarité et de partenariat entre Royaume chérifien et la République du Mali.



L’offre est composée de 150 bourses pour la formation universitaire et 50 bourses pour la formation professionnelle.



Notons que les plus méritants seront orientés vers des filières à “accès limité”. Il s’agit de 6 places pour les classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs, 6 places pour les études médicales, 10 places pour les sciences commerciales et 14 places pour ingénieries et sciences technologiques, 2 places pour les sciences agronomiques et vétérinaires et une place pour l’architecture.



Un bonheur n’arrivant jamais seul, les étudiants maliens retenus dans le quota de bourses attribuées au Mali au titre de l’année académique 2020-2021 sont également invités à rejoindre leurs établissements universitaires au Maroc, au titre de l’année 2021-2022 à partir du 1er octobre prochain.



El Hadj A.B. HAIDARA