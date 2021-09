Alpha Oumar Konaré évacué au Maroc : Son état de santé rassurant, plus d’inquiétude - abamako.com

Publié le samedi 25 septembre 2021 | Aujourd`hui

L’ex-chef de l’État malien et ex-président de la Commission de l’Union africaine (UA), Alpha Oumar Konaré

Evacué le week-end dernier au Maroc pour des raisons de santé, l’ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré est aujourd’hui pris en charge dans un grand hôpital à Casablanca par une équipe médicale spécialisée. Et son état de santé est très rassurant. Pas d’inquiétude particulière.

L’ancien président de la République du Mali (1992-2002), Alpha Oumar Konaré, se trouve présentement au Maroc plus précisément dans un grand hôpital à Casablanca pour des soins médicaux. Il a été évacué le week-end dernier pour des raisons de santé.







Il est bien pris en charge par une équipe médicale spécialisée et dans de meilleures conditions. Les résultats des premiers examens médicaux du premier président démocratiquement élu du Mali sont plutôt rassurants. En d’autres termes, aucune inquiétude sur son bilan de santé.



Notons que la dernière sortie publique de l’ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré, date de novembre 2020 lors des funérailles nationales du général Amadou Toumani Touré (décédé le 10 novembre 2020 en Turquie) sur la place d’armes du Génie militaire, à l’ex-Base aérienne. Ce jour-là, il était accompagné par son épouse Adame Bah Konaré.



Toute la rédaction d’Aujourd’hui-Mali souhaite une bonne guérison à Alpha Oumar Konaré dont l’action à la tête du Mali a contribué au rayonnement de notre diplomatie en Afrique et dans le monde.



El Hadj A.B. HAIDARA