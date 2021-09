Commissariat de police du 15ème arrondissement : Démantèlement d’une bande de six violeurs - abamako.com

Commissariat de police du 15ème arrondissement : Démantèlement d'une bande de six violeurs Publié le samedi 25 septembre 2021 | Aujourd`hui

Les hommes du commissaire de police Moussé M’Baye, en charge du Commissariat de police du 15ème arrondissement, viennent de mettre le grappin sur une bande de violeurs.

De sources généralement dignes de foi, tout a commencé dans la journée du 31 août 2021 lorsque la victime, une demoiselle dont nous tairons le nom, a reçu un coup de fil anonyme d’un homme lui proposant un job dans une société publicitaire de la place. A l’issue des échanges, l’intéressé parvient à convaincre la pauvre fille confrontée à la dure épreuve du chômage de se rendre à Sénou pour la formalisation de son contrat de travail. Jusque-là, la pauvre jeune dame ne doutait de rien. Ainsi, pour s’y rendre, elle a demandé à son ami de l’accompagner à Sénou pour ce rendez-vous. En cours de route, la moto qui transportait la jeune dame et son ami est tombée en panne. Entre temps, le présumé employeur est arrivé et il a proposé de transporter la demoiselle sur sa moto. Toute chose que la pauvre a accepté. Ainsi, elle a été conduite dans une chambre unique en dehors de la ville. Elle ne trouvera point de contrat de travail, mais plutôt quatre individus qui abuseront d’elle tour à tour. Comme si cela ne suffisait pas, elle a été dépossédée de son téléphone portable de marque Iphone 6.







Après leur forfait, ils ont jeté la pauvre comme un mal propre dans la nature. Avant de revenir vers l’accompagnateur de leur victime, chez le réparateur, dans l’optique de le conduire vers ladite demoiselle. En cours de chemin, ce dernier a été menacé de mort et dépossédé de sa moto Djakarta et de son téléphone portable de marque Iphone 7.



Ainsi, une plainte a été déposée au niveau du Commissariat de police du 15ème arrondissement. Aussitôt, le commissaire Moussa M’Baye a instruit à sa Brigade de recherches de mener des investigations à l’issue desquelles la bande de six violeurs a été démantelée.



Au cours des enquêtes, deux autres victimes ont été également identifiées par les enquêteurs du 15ème arrondissement. Il ressort également que, non seulement la moto de l’accompagnateur de la victime a été retrouvée entre les mains de deux receleurs déjà interpellés, mais aussi deux téléphones portables appartenant à deux autres victimes ont été saisies pour les besoins de l’enquête. Ces deux personnes ont été entendues sur procès-verbal.



A l’issue de l’enquête préliminaire, les six violeurs ont été présentés au parquet de la commune V. ils méditent désormais sur leur sort entre quatre murs à la Maison centrale d’arrêt (Mca) de Bamako.



Boubacar PAÏTAO