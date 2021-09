Promotion méritée : Le patron de l’Administration Territoriale Abdoulaye Maïga passe au Grade de Colonel - abamako.com

Lors de la commémoration de la fête de l’Indépendance nationale du Mali, le 22 septembre 2021, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le désormais ex-Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a été honoré par le Chef Suprême des FAMA, le Colonel Assimi Goïta, qui l’a promu au rang de Colonel plein.

En effet, le Colonel, au titre de la Gendarmerie nationale, figure parmi les hommes et les femmes qui ont eu le privilège de bénéficier d’avancement au sein des Forces armées et de sécurité.







« Cette promotion accordée au Ministre Abdoulaye Maïga est tout à fait méritée », selon un Cadre du Département de l’Administration territoriale.



En effet, depuis sa nomination à la tête de l’Administration territoriale, le jeune Ministre pose de multiples actes concrets dans le cadre des objectifs confiés à la transition.



Un des Ministres de la transition très appréciés service des nouvelles autorités régions administratif dans les régions Nord, l’épineuse question de la carte Nina… Ce sont là, autant de de chantiers, initier par l’Administration territoriale.



Bon vent colonel Maïga !