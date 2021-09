Expo universelle 2020 : Ce sera à Dubaï en 2022 - abamako.com

Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (Ccim), Youssouf Bathily, a informé ses adhérents de la tenue de l’Exposition universelle (Dubaï Expo 2020).









Dubaï, la métropole multiculturelle leader des économies émergentes, accueillera du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, l’exposition universelle autour du thème : « Connecter les esprits, construire le futur ». Un festival de la créativité, du savoir-faire et d’humanité qui compte bien « inspirer les générations futures en continuant de semer les graines pour créer un avenir meilleur ».



Selon le président de la Ccim, l’exposition universelle 2020 de Dubaï rassemblera le monde des affaires de plus de 192 pays durant 6 mois. Elle constitue une opportunité de nouer et/ou de développer de nouvelles relations d’affaires avec les Émirats Arabe Unis et les pays participants. « C’est pour cette raison que le bureau consulaire que j’ai l’honneur de diriger a pensé qu’il est indispensable d’organiser cette session aux fins de donner des informations plus fiables aux opérateurs économiques maliens », a précisé M. Bathily.



Pour l’occasion, il a accompagné le ministre de l’Industrie aux Émirats arabes Unis du 21 au 28 août 2012. Les contacts que le ministre a eus avec les autorités émiraties et les milieux d’affaires de ce pays l’ont convaincu des avantages que le pays bénéficiera de cette exposition.



L’Expo 2020 Dubaï offrira une plateforme à tous les pays participants de présenter le meilleur de leurs cultures, de leurs innovations et de leur progrès. Pour la première fois dans l’histoire des expositions universelles, chaque pays aura son propre pavillon.



L’expo 2020 Dubaï s’éloignera également des groupements géographiques traditionnels et unira les pays qui font face aux mêmes défis surtout avec les sous-thèmes de l’opportunité, de la mobilité et de la durabilité.







Bintou Diawara