Éliminatoires Coupe du monde de basket-ball : Le Mali domine l’Ouganda

Entrée en matière réussie pour le Mali. Pour leur premier match dans les éliminatoires de la Coupe du monde de basket-ball 2023, les Aigles ont battu les Cranes d’Ouganda (76-66) ce vendredi 26 novembre 2021 en Angola.



Ibrahim Djambo et ses partenaires ont alterné le bon et le moins bon. Les Aigles ont remporté le premier quart temps (17-9). Au deuxième quart temps, ils ont inscrit 19 points contre 21 pour les Ougandais avant de reprendre la direction des opérations au troisième quart temps, remporté (61-49).



Mené au tableau d’affichage, l’Ouganda n’a pas abdiqué. Les Cranes ont dominé le quatrième et dernier quart temps en inscrivant 17 points contre 15 pour les Aigles, insuffisant pour renverser la vapeur. Le Mali s’est imposé au finish 76-66 soit 10 points d’écart.



Un peu plus tôt, le Cap-Vert a créé la sensation en dominant le Nigéria (79-71) dans l’autre match du groupe A. Le Mali effectuera sa deuxième sortie ce samedi contre le Nigeria (13h) avant d’affronter le Cap-Vert, dimanche, à 13h.