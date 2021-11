Lionel Messi remporte son 7e Ballon d’Or, Alexia Putellas sacrée chez les femmes - abamako.com

© AFP par FABRICE COFFRINI

Lionel Messi

Après une année blanche en raison du Covid-19, le Ballon d'Or a fait son retour lundi. Et, comme en 2019, c'est l'Argentin Lionel Messi qui a remporté le trophée, le septième de sa carrière. Chez les femmes, c'est Alexia Putellas (FC Barcelone) qui a remporté la récompense.



Trente nominés mais à la fin, il n'en reste qu'un. Et ce dernier, c'est Lionel Messi qui a remporté lundi 29 novembre le trophée pour la septième fois de sa carrière, un record. Il a devancé Robert Lewandowski (Bayern Munich) et l'Italo-Brésilien Jorginho (Chelsea).