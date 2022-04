Meilleure coordination en cas de catastrophes : la croix rouge malienne initie un exercice de simulation avec la protection civile et les forces de défense et de sécurité - abamako.com

Meilleure coordination en cas de catastrophes : la croix rouge malienne initie un exercice de simulation avec la protection civile et les forces de défense et de sécurité Publié le vendredi 1 avril 2022

© Autre presse par DR

Meilleure coordination en cas de catastrophes : la croix rouge malienne initie un exercice de simulation avec la protection civile et les forces de défense et de sécurité

Pour vérifier la praticabilité de ses outils et mécanismes de coordination avec la protection civile et les forces de défense et de sécurité, la croix rouge malienne a initié ce vendredi 01 avril 2022 un exercice de simulation de grande nature à la cité des enfants.



L’objectif de cet exercice de simulation est d’évaluer et mettre à l’épreuve la coordination entre la croix rouge malienne et les acteurs gouvernementaux de la gestion des crises et des catastrophes et les outils, mécanisme de gestion et de suivi des catastrophes de la croix rouge malienne CRM à travers son centre des opérations d’urgence. Cet exercice de simulation rentre dans le cadre de l’opérationnalisation du centre des opérations de la croix rouge malienne en coordination du centre national d’opération des urgences.





Selon M. Maiga , Il s’agit pour eux de tester la coordination entre les différentes forces de sécurité et la croix rouge malienne en cas de catastrophes, de troubles, vérifier le rôle et responsabilité de chaque entité et voir comment la communication entre chaque entité qui est engagée dans le secourisme des populations, voir s’il y’a des gaps puis les corriger pour le bonheur des populations en cas de troubles



MS